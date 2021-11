GUIDONIA – Tragico incidente, morte cerebrale per l’ex calciatore Cristian Parisi

Non ce l’ha fatta Cristian Parisi, l’ex calciatore del Guidonia che era rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente stradale. La vita del 38enne è rimasta per giorni appesa a un filo nel Reparto di Terapia Intensiva del San Camillo in seguito allo scontro avuto tra il suo scooter Yamaha T-Max e una Dacia Duster sulla via Ostiense.

In queste ore molti lo ricordano per il suo estro calcistico che gli portò ad avere il soprannome di “Folletto di Guidonia”. Per due stagioni militò in Serie D collezionando 13 gol tra il 2002 e il 2004. Poi era tornato in Eccellenza al Fiumicino, città di cui era originario, ed infine al Focene.