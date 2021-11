Gianni Andrei al Caffé culturale

Ingegnere e scrittore, appassionato della storia e della cultura della sua città, il tiburtino Gianni Andrei presenterà domani 7 novembre alle 17.30 nella Biblioteca comunale di Ciciliano il suo ultimo libro “La semplicità della vita quotidiana”. Attraverso la proiezione di una serie di diapositive il pubblico sarà immerso in un viaggio sentimentale nella semplicità della vita quotidiana del Cinquecento ad oggi, guidato da pittori che hanno celebtrato Tivoli e la Valle dell’Aniene in cinque secoli. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Il Caffé culturale.

