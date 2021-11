Le muse di Anticoli Corrado

I grandi arsiti per poter esprime il meglio delle loro straordinarie capacità hanno senza dubbio bisogno di una musa. Amedeo Modigliani era molto ispirato da Jeanne Hebuterne, mentre come noto Eleonora Duse ha inspirato Gabriele D’Annunzio. Nei decenni passati artisti come Adolfo De Carolis, Fausto Pirandello, Piero Gaudenzi si sono recati ad Anticoli Corrado riuscendo a trovare donne di straordinaria bellezza. Anticoli Corrado, un paese della Valle dell’Aniene, conosciuto in tutto il mondo per la bellezza delle sue donne che per oltre un secolo, dalla metà dell’Ottocento, hanno ispirato pittori e scultori italiani e stranieri importanti. Una delle vicende più conosciute è quella di Pasquarosa Marcelli Bertoletti (1896-1973), modella anticolana e poi pittrice autodidatta che presenta le sue opere per la prima volta alla III Esposizione d’arte internazionale della Secessione Romana. Anna Piselli, invece, ha recentemente raccontato il suo amore del ’53 per un giovane pittore inglese Peter Lanyon e la storia sembra la trama di un romanzo di altri tempi. E’ un amore casto, fatto di sguardi, di mani che si cercano, abbracci e baci candidi. E’ un amore vissuto all’ombra dagli sguardi della severa madre della giovane donna.

