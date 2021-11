Già dalla scorsa settimana, in occasione della riapertura della biblioteca Paolo Angelani, si sono riaffacciate molte persone tra studenti e non, la struttura è tornata dunque a ripopolarsi di gente. L’orario invernale osservato della struttura è dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00. Per accedere s ono richiesti Green pass e mascherina obbligatoria da indossare all’interno della sede.