Le cronache dal mondo dell’arte

L’arte e i suoi personaggi svelati a un pubblico non solo specialistico attraverso fatti, aneddoti, circostanze della loro vita.

Albeggi Edizioni lancia il suo nuovo progetto con Antonio Capitano, saggista e pubblicista, recentemente nominato “Ambasciatore della Lettura” dal MIBACT, già curatore per la casa editrice del volume “Riaprire i sipari”.

Nel primo volume in uscita nei prossimi giorni parliamo di artisti come Piero della Francesca, Masaccio, Leonardo, Tiepolo, Botticelli, Caravaggio, Filippo Lippi, Benozzo Gozzoli, Antonello da Messina, Simone Martini, Raffaello, ma anche di figure meno note, come Antiveduto Gramatica, Mariotto Albertinelli, Mastro Venceslao e Cola dell’Amatrice.

Antonio Capitano ci conduce nel mondo dell’arte con un punto di vista differente, ma che consente di scoprire alcune vicende dal sapore teatrale e cinematografico. Una galleria di ritratti poco noti, da sembrare quasi inediti, di artisti dal valore universale e dalla vita non sempre semplice, se non addirittura avventurosa. Un libro piacevole e curioso per tutti gli appassionati della storia dell’arte italiana.

Condividi l'articolo: