Speranza: “Per ora nessuna nuova misura”

“In questo momento le misure sono queste, non sono all’ordine del giorno nuovi provvedimenti”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza alla festa dell’Ottimismo de Il Foglio, in corso a Palazzo Vecchio. “I numeri delle ultime ore sono incoraggianti, venerdì 294.000 terza dose il più alto in assoluto e sono ottimista per una crescita significativa nella prossima settimana. Ci interessa crescere anche nelle prime dosi”, ha concluso il ministro.

Crescono di circa il 40% rispetto alla scorsa settimana le somministrazioni delle prime dosi. Oggi i primi shot inoculati sono 28.385, ieri erano stati 28.018 e venerdì 25.607 a fronte della media di poco più di 17mila somministrazioni quotidiane la settimana scorsa. Il dato arriva a pochi giorni dall’annuncio dell’introduzione del super- Green pass da parte del Governo e dell’allarme per la diffusione della variante Omicron. Complessivamente, ieri, in Italia sono state somministrate 294.007 dosi di vaccino anti-Covid.