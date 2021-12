Recovery, via al bando per 1.000 supertecnici, 5 giorni per candidarsi

Il Governo cerca, con urgenza, mille supertecnici per il Pnrr. Il bando è stato aperto ieri e le candidature vanno presentate sul Portale del Reclutamento entro le 14 del 6 dicembre, poi le amministrazioni interessate dovranno invitare per un colloquio di selezione «un numero di candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere». I profili ricercati sono tutti molto specialistici: c’è un nutrito gruppo di ingegneri (gestionali, informatici, civili, elettrotecnici, elettronici, delle telecomunicazioni, idraulici, ambientali…), molti geometri, periti chimici, geologi, un nucleo corposo di “esperti” in varie materie, dall’edilizia alle rinnovabili ai bandi europei al diritto e all’informatica, senza una indicazione di laurea specifica (si richiede solo che sia magistrale), perché si privilegia l’esperienza nel settore.