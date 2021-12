Dietrofront sulle quarantene in classe: fino alla prima media si andrà in Dad solo con 2 positivi

Il Governo ci ripensa: nuovo cambio di rotta sulle quarantene in classe. Non si torna al vecchio principio che con un contagio in classe, tutti i compagni devono restare a casa in isolamento. Servono due casi di positività per i bambini dai sei anni ai 12 (elementari e prime medie), per lasciare tutti a casa e attivare la Dad. Per gli altri più grandi (che sono per l’85 per cento vaccinati) resta il sistema della «sorveglianza attiva con i tamponi»: stanno a casa soltanto i positivi. Andrà in Dad tutta la classe soltanto al terzo contagio. A meno di 24 ore dalla firma della circolare che induriva le regole per le quarantene, Palazzo Chigi mette a disposizione delle Asl nuove risorse per poter fare il tracciamento e continuare a tenere aperte il più possibile le classi, gestendo i contagi. Ieri sera così una nuova circolare ha superato quella di ventiquattro ore prima.

