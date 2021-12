Indicazioni e contro-indicazioni sul Green Pass

Obbligo vaccinale anche per nuove categorie professionali. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta il 26 novembre 2021 (n. 172). E per molti è il presagio di un obbligo vaccinale incombente.

Il Super Green Pass invece è una disposizione che riguarda solo i vaccinati o i guariti dal Covid. Fa eccezione chi è in zona gialla o arancione. Per loro queste disposizioni partono dal 29 novembre. IN zona bianca e gialla solo chi ha i requisiti del Super Green Pass potrà accedere a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, ma anche feste o accesso in discoteche. Lo stesso vale per cerimonie pubbliche. La zona arancione conserva limitazioni che riguarderanno solo chi non possiede il certificato verde rafforzato. Ma il pass dura nove mesi, non più un anno, come era stato previsto precedentemente.

Quindi

Serve il Super Green Pass per accedere in un ristorante al chiuso a Natale

In alberghi è possibile l’accesso col green pass base, ma solo per i clienti.

Nello spogliatoio della palestra con il green pass bisogna avere il green pass base.

Si può accedere nella sala col green pass base e ance accedere allo spogliatoio e farsi la doccia

Non è obbligatorio il Super Green Pass per entrare in metropolitana. Sufficiente il green pass base.

Nella pratica degli sport sciistici in zona bianca e gialla funivie, seggiovie sono accessibili col semplice green pass. In zona arancione solo chi ha il super green pass, mentre in zona rossa gli impianti sono chiusi anche per chi ha in tasca il green pass rafforzato.

Si può partecipare a una festa solo se si è dotati del Super Green Pass

Nel treno bisogna essere provvisti del Green Pass

Obbligatorio nei mezzi pubblici il green pass semplice