Valle dell’Aniene, concessi 650mila euro a piccoli imprenditori

Concessi dal Gal Futuraniene 650mila euro a fondo perduto per imprese e aziende agricole che intendevano diversificare produzione e commercializzazione, attivando, per esempio, piccoli punti ristoro o vendita. Si tratta di una prima tranche degli 850mila previsti dal progetto e i mandati sono stati firmati nei giorni scorsi da Fiorenzo De Simone, presidente del Gal e sindaco di Vicovaro. “Il sostegno”, ha specificato De Simone, “punta a valorizzare il ruolo multifunzionale delle imprese agricole, in un’ottica di sviluppo sostenibile ed equilibrato e comunque di miglioramento della vita nel territorio”. Il Gal Futuraniene abbraccia un’area montana con 26 Comuni, da Jenne a Percile, passando per Vicovaro e Subiaco.

Condividi l'articolo: