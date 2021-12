Vaccino 5-11 anni, Rasi: “Crescono i casi severi tra i bambini”

Vaccino anti-Covid ai bambini tra i 5-11 anni, la campagna di immunizzazione scatterà a breve. ”Ci aspettiamo un avvio cauto, perché anche qui chi poteva stare zitto non l’ha fatto, chi ha parlato senza avere ancora i dati non l’ha fatto” ha commentato il consigliere del commissario straordinario Figliuolo, Guido Rasi, a Mezz’ora in più’ sui ‘Rai3’. ”La società italiana di pediatria si è espressa in maniera inequivocabile, stanno vedendo crescere nei reparti forme di covid severo nei bambini, il covid nei bambini può durare a lungo come il long covid negli adulti e quello è il pericolo più grosso perché il virus è sperimentale non il vaccino”.

