CALCIO – Serie D: Scalo, un altro punto per la salvezza

Nel giorno dell’Immacolata, i ragazzi di mister Paris conquistano un altro punto utile per proseguire il percorso verso la salvezza.

Un pareggio che fa proseguire la striscia di risultati utili consecutivi degli eretini ma che non serve molto a nessuna delle due squadre: Carbonia e Real Monterotondo Scalo si annullano sul campo di Sant’Anna Arresi con un gol per parte, entrambi arrivati nel finale della prima frazione di gioco. Al 41’pt è infatti Pasqui a battere il portiere avversario grazie ad un doppio tentativo ravvicinato sugli sviluppi di un calcio d’angolo, mentre nell’ultimo minuto regolamentare del primo tempo La Rosa, al ritorno dal primo minuto dopo l’infortunio subito nella seconda giornata in casa contro il Gladiator, atterra Russu in area concedendo il rigore agli avversari e prendendosi l’ammonizione. Dagli undici metri Gjuci batte Proietti Gaffi per la rete dell’1-1. Nella ripresa è il nervosismo a farla da padrone: nel finale di gara, l’arbitro Di Loreto di Terni estrae un cartellino rosso per parte: tra i padroni di casa è Idrissi a dover lasciare anzitempo il terreno di gioco a causa di una reazione spropositata ad un fallo di Zambrini, mentre tra i rossoblu viene espulso Esposito a causa di una doppia ammonizione: assenza pesante per mister Paris che dovrà rinunciare al centrale difensivo in vista del prossimo incontro casalingo con il Lanusei.

Tabellino Carbonia – Real Monterotondo Scalo 1-1 (1-1 p.t.)

Carbonia Calcio: Idrissi, Ganzerli, Suhs, Bellu, Porru, Russu, Dore (27’st Camara), Serra, Murgia (45’st Bigotti), Gjuci, Curreli (31’st Porcheddu). A disp: Basciu, Mancini, Adamo, Murtas, Agostinelli, Scanu. Allenatore: Suazo

Real Monterotondo Scalo: Proietti Gaffi, Marino, La Rosa (4’st Calisto), Pasqui, Carosi, Esposito, Sansotta (1’st Mattei), Riccucci; Tilli (41’st Zambrini), Capuano (9’st Baldassi). A disp: Faraglia, Fiorucci, Albanesi, Santi, Agaci, Sganga. Allenatore: Paris.

Luca Pellegrini