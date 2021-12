FUTSAL – Il Palombara Calcio a 5 torna a casa 

Un inizio di campionato ottimo, dal punto di vista dei risultati, ma diverso sotto molti punti di vista: l’ASD Palombara Calcio a 5, ex ASD Virtus Palombara con un anno di Serie B alle spalle, riparte nella stagione 2021/22 dalla Serie C2 e per ora sembra farlo nel migliore dei modi. Al termine della 10° giornata di campionato, i ragazzi di mister Baldelli sono in vetta alla classifica, a quota 25 punti ed a +2 sul Città di Colleferro secondo, con una partita in meno: bisogna infatti recuperare la quarta giornata che vedrà il Palombara ospitare la Pol. Città di Paliano.