Via Tiberina, sanzionati dieci automobilisti per patenti scadute e mancate revisioni

Multe salate e auto poste sotto sequestro. Durante un controllo effettuato nel week end su 150 veicoli che circolavano sulla via Tiberina tra Fiano Romano e Capena i carabinieri hanno sanzionato una decina di automobilisti: chi guidava con la patente non rinnovata e chi con la revisione scaduta. Per gli automobilisti trovati con la revisione scaduta è scattato anche il sequestro del mezzo. In tutto sono state identificate 230 persone.