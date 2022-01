Oggi nel Lazio 15mila nuovi positivi

Oltre quindicimila nuovi positivi, 15.314 per precisione, e 26 decessi. L’ondata Covid non arretra ancora nel Lazio. Oggi agli oltre 1.900 ricoverati se ne sono aggiunti altri 31 nelle strutture ospedaliere regionali. Le terapie intensive sono occupate da 207 persone, comprese i cinque pazienti intubati in giornata. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15 per cento. Nel conteggio dei morti una ventottenne morta a Roma a 28 anni: aveva dato alla luce da pochi giorni un bambino prematuro mentre era in fin di vita per una polmonite bilaterale da Covid.

Il 21 gennaio dello scorso anno si erano contati 707 ricoveri in più in area medica e 73 in più in terapia intensiva, mentre i decessi erano stati 36. “Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione”, l’avvertimento della Regione Lazio.

Nella Asl Roma 5 nelle ultime 24 ore si sono contati 1.405 i nuovi casi e 2 decessi.

Per domenica 23 gennaio nuovo Open Day dosi booster

La Regione Lazio ha invitato alle prenotazioni. “Sono rimasti alcuni slot disponibili e si invita a effettuare la prenotazione per l’open day che si terrà domenica 23 gennaio nelle strutture messe a disposizione da AIOP per le dosi booster con vaccino Pfizer fino ad esaurimento delle disponibilità. ale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).