Castel Madama – Tamponi gratuiti per gli alunni, ma non per tutti

Castel Madama corre ai ripari sul fronte Covid. L’amministrazione comunale, in accordo con la Asl e la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo, ha predisposto per domani 22 gennaio la possibilità di svolgere tamponi gratuiti per tre classi in quarantena: I B e I C della primaria e della sezione C dell’infanzia del plesso Testa. Le famiglie potranno accompagnare i bambini presso la farmacia comunale. “Una iniziativa eccezionale”, precisa il sindaco Michele Nonni, scattata per la difficoltà della Asl – in base a quanto riferito dall’avviso pubblico – di programmare tamponi presso i drive through del territorio.

L’iniziativa, però, ha scatenato comunque polemiche. “Ci sono altre classi in quarantena… Come mai noi non siamo stati coinvolti anche noi?”, ha lamentato più di una mamma. “Non possiamo sostituirci alla Asl”, ha tagliato corto il sindaco sentito da Tiburno, “Abbiamo chiesto alle farmacie che effettuano tamponi sul territorio la disponibilità e ci ha risposto, per il momento, la farmacia comunale offrendo un supporto gratuito”.

L’opposizione nelle scorse settimane aveva sollecitato uno screening per tutti gli studenti al rientro a scuola dopo le vacanze di Natale. Screening che però non è stato effettuato. Successivamente il sindaco ha convocato un tavolo con l’opposizione per la gestione dell’emergenza Covid. In base all’ultimo bollettino sono 195 i casi Covid in paese.