Presto un ospedale veterinario gratuito a Roma

A Roma potrebbe aprire presto il primo ospedale veterinario gratuito.

Al progetto sta lavorando l’assessora regionale all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, che lo porterà in giunta per l’approvazione, cui seguirà un assegnamento della progettazione entro l’estate. Il bando, se tutto va come previsto, dovrebbe essere lanciato nella seconda meta’ del 2022.

La sede ipotizzata è l’attule canile della Muratella appartenente alla Asl Roma 3. Lo svela una velina dell’ANSA del 28 gennaio, dove si specifica che nella struttura del canile-rifugio esiste un piano inutilizzato che dovrebbe essere adibito alla cura di cani e gatti. Inizialmente, la struttura si occuperebbe in maniera prioritaria degli ospiti del canile, per poi accogliere anche gli animali dall’esterno.

Al momento, spiega l’assessorato all’Ambiente, sono gia’ stanziati 150 mila euro per la progettazione, ovvero la riqualificazione del canile della Muratella e la realizzazione degli spazi ‘ospedalieri’. Ma nel Documento Unico di Programmazione messi nero su bianco ci sono i fondi per poter realizzare l’intervento, circa 3,5 milioni.