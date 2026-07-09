SAN CESAREO – Operaio gratta e vince 50 mila euro con “100X New”

Provincia Nordest di Roma protagonista grazie al Gratta e Vinci “100X New”.
Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, a San Cesareo, in provincia di Roma, è stata realizzata una vincita da 50mila euro presso il “Bar Maremmana” presso la stazione di servizio “Fiamma 2000” situato in Via Maremmana III, al chilometro 1,030.
Secondo un’elaborazione di Agipronews, nel 2025, nel Lazio, la spesa relativa ai giochi – ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori – si conferma a 2,1 miliardi di euro, in linea con i dodici mesi precedenti.
I numeri del gioco nella provincia di Roma segnano, invece, una flessione del 6,2%: nel 2025 sono stati spesi 1,5 miliardi di euro, rispetto agli 1,6 del 2024.