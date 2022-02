TIVOLI – Auto contro mucca in A/24, due feriti gravi

Auto contro mucca sull’autostrada Roma-L’aquila. Il drammatico incidente stradale è avvenuto domenica pomeriggio 6 febbraio subito dopo una galleria nel territorio di San Gregorio da Sassola.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, il bilancio è di un bovino deceduto e di due feriti gravi. Si tratta di una coppia romana che a bordo di una vettura viaggiava in direzione della Capitale e che a circa due chilometri dallo svincolo per Castel Madama ha investito una mucca.

La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamenti da parte della Sezione Roma Est della Polizia Stradale. Al momento l’ipotesi più attendibile è che il bovino sia riuscito a penetrare in carreggiata passando in un punto in cui la rete di protezione è danneggiata.

La coppia – un uomo e una donna di 45 anni – è in gravi condizioni al policlinico “Umberto I” di Roma.