Palombara – Per risparmiare sul gas resta ustionato

Un sessantacinquenne di Marcellina sabato pomeriggio è rimasto ustionato mentre cercava di ricaricare due bombole per uso domestico nell’area di servizio dell’Ip, in località Ponte delle Tavole a Palombara Sabina. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Tivoli con ustioni importanti. Sul posto, per sedare l’incendio che ha rischiato di avvolgere l’intero impianto, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco ma anche i carabinieri della locale stazione per fare i dovuti accertamenti. Il caso potrebbe portare a delle sanzioni dal momento che non è possibile ricariche bombole del gas in un distributore di benzina.

