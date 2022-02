Zeudi Di Palma è Miss Italia, il riscatto delle periferie

Ha 19 anni, bellezza mediterranea, ottima studentessa, lavoratrice e arriva da Scampia. E’ Zeudi Di Palma la Miss Italia 2021, eletta ieri nella finale del concorso tenutosi al Casinò di Venezia, trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Helbiz Live e condotto dall’inviato de Le Iene Alessandro Di Sarno e da Elettra Lamborghini.

La nuova reginetta di bellezza era arrivata al concorso come Miss Napoli, diplomata con 100/100 al Liceo Scientifico, studia Sociologia, lavora in un’azienda ed è attiva nel sociale. Dedica la vittoria alla madre, Maria Rosaria Marino, che ha cresciuto da sola Zeudi e i suoi due figli, oggi consigliera dell’ottava Municipalità di Napoli (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia) e fondatrice de “La lampada di Scampia”, un’associazione che aiuta i ragazzi a esprimere il loro talento.

“Ho convissuto con la realtà in cui sono nata e cresciuta – ha dichiarato Zeudi al Corriere della Sera – A Scampia ho frequentato le elementari e le medie. I ragazzi qui fanno il doppio della fatica per emanciparsi da certi contesti e proprio per questo lo Stato dovrebbe essere più presente per aiutarli. Vale per tutte le realtà più complicate, non solo per la nostra.

Dedico la vittoria a mia madre Maria Rosaria, donna fortissima, che mi ha insegnato la resilienza. Mio padre, Pasquale, ci ha abbandonati quando avevo due anni, lei ha cresciuto tre figli da sola e quando avevo dieci anni ha anche dovuto affrontare la morte di sua madre, mia nonna. È stata licenziata, ha fatto i lavori più umili, ma non si è mai arresa”.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha definito la vittoria della ragazza un orgoglio per Napoli.