GUIDONIA – Furto al cocktail bar, razziati vini e fondo cassa

Ormai per i commercianti di Guidonia Montecelio è un vero e proprio bollettino di guerra. Da dieci giorni a questa parte non trascorre notte in cui i ladri non facciano “visita” ad almeno una attività commerciale per rubare monete e banconote dal fondo cassa.

L’ultima in ordine di tempo a finire nel mirino è “Bottega Quattro”, il cocktail bar di via Romana 193 lungo la strada che collega Guidonia Centro a Montecelio. Il bottino ammonta a 180 euro di fondo cassa, oltre ad un centinaio di bottiglie di vini e champagne delle migliori marche per un valore superiore ai 4 mila 500 euro.

I soliti ignoti sono entrati in azione alle prime luci dell’alba di domenica 20 febbraio, considerato che il locale era stato chiuso verso le 4,15 del mattino. Stavolta i malviventi non devono aver faticato molto come nei casi precedenti, quando per penetrare nei negozi avevano dovuto scardinare le saracinesche. Prima hanno tagliato la rete di recinzione e smontato i pannelli perimetrali per aprire un varco attraverso il quale far passare le casse di vini e champagne. Quindi hanno infranto il vetro di una porta anti-panico e sollevato il maniglione, facendo così piazza pulita all’interno del cocktail bar.

Dal bancone hanno portato via il fondo cassa, mentre da un magazzino adiacente alla sala hanno razziato bottiglie di Amarone, Brunello di Montalcino, Barolo e champagne Belle Epoque, selezionando le marche più prestigiose e trascurando quelle commerciali.

Il furto è stato scoperto soltanto alle 15,40 di domenica pomeriggio alla riapertura del locale ed è stato denunciato ai carabinieri della Tenenza di Guidonia. All’interno del locale i ladri hanno dimenticato una tenaglia.

“E’ il primo furto subìto in 4 anni di attività – spiega uno dei titolari, Manuel Fioravanti – Non abbiamo telecamere, mentre un anno e mezzo fa durante il Lock Down per ridurre i costi in un momento di grave crisi economica derivata dalla chiusura forzata abbiamo rinunciato all’allarme collegato con l’istituto di vigilanza”.