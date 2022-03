Pugno di ferro del sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet nei confronti di una attività commerciale di frutta e verdura.

Ieri, giovedì 10 marzo, il primo cittadino ha firmato l’ordinanza numero 93 e ha disposto la chiusura per dieci giorni de “La Frutteria di Andrea” di via Leopardi nel quartiere di Setteville. Al titolare viene contestata la mancata ottemperanza all’Ordinanza Sindacale 151 del 25 giugno 2021 con cui il sindaco grillino aveva vietato l’esposizione di alimenti e bevande, con particolare riguardo a frutta, verdura e prodotti ittici, sui marciapiedi o sulla strada occupando suolo pubblico o privato ad uso pubblico.

Già 19 luglio dell’anno scorso Barbet aveva concesso al commerciante 48 ore di tempo dalla data di notifica per ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura e spese e per rimuovere le cassette dal suolo abusivamente occupato, disponendo 5 giorni di chiusura dell’attività. In quel caso il fruttivendolo era stato sanzionato dalla Polizia Locale che il 29 luglio e il 9 novembre 2021 ha di nuovo trovato le cassette sul suolo pubblico, facendo così scattare la seconda chiusura per un periodo di tempo raddoppiato.

Secondo i vigili urbani il commerciante eccedeva il limite di superficie concesso per l’esposizione e la vendita di merce in maniera permanente durante tutto l’orario di apertura del negozio, anziché per l’esclusivo carico e scarico delle merci, negli orari 8-11 e 16-18, come previsto nell’autorizzazione. Tanto è vero che negli ultimi tre anni la Polizia Locale ha emesso ben 11 verbali nei confronti del commerciante: 3 nel 2018, 4 nel 2019, 2 nel 2020 e altrettanti 2 nel 2021.

Spetterà sempre al Corpo della Polizia Locale di notificare al titolare l’Ordinanza che verrà trasmessa anche alla Guardia di Finanza di Tivoli, al Commissariato di Polizia, alla Tenenza dei Carabinieri di Guidonia e all’Asl Rm5.