Caso Bergamas, Barbet: “Solo sterili accuse elettorali. Cambieremo il regolamento”

Il sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet tenta di mettere a tacere la mancata intitolazione di una strada alla Madre del Milite Ignoto. “Rimangono assolutamente prive di fondamento le sterili accuse contro questa Amministrazione di non riconoscere l’altissimo valore di Maria Bergmas”, ha detto Barbet, “in onore della quale stiamo avviando l’iter di modifica del regolamento comunale per arrivare ad una intitolazione in piena regola”.

“Evidentemente il clima pre-elettorale ha scaldato un po’ troppo gli animi di alcune forze politiche che per avere della sciocca visibilità, invece di proporre per tempo la modifica del regolamento come stiamo facendo noi, hanno pensato bene di attaccarci e di cavalcare l’onda mediatica strumentalizzando la memoria del Milite Ignoto”, ha concluso Barbet.

