GUIDONIA – Elezioni, Emanuele Di Silvio in ticket con Rossella Nuzzo

Da Emanuele Di Silvio e Rossella Nuzzo, candidati consiglieri comunali alle elezioni di Guidonia Montecelio per il Partito Democratico, riceviamo e pubblichiamo:

“Si riparte!

C’è da riprendere un percorso, in realtà mai interrotto, per Guidonia e la sua gente. Il 12 GIUGNO saremo in campo con il Partito Democratico, candidati al CONSIGLIO COMUNALE di Guidonia Montecelio per Alberto Cuccuru sindaco.

Perché #tuttaunaltrastoria non è soltanto un semplice slogan, ma un’idea, un progetto di Città su cui si basa il nostro impegno, e quello di tanti amici, con un unico obiettivo il presente e il futuro del posto in cui viviamo.

Speriamo di avervi ancora accanto, di avere il vostro sostegno, per ripartire insieme con ancora più entusiasmo in questo percorso, sempre dalla stessa parte, quella di Guidonia Montecelio”.