TIVOLI – Il Comune compra il Palazzo dell’Inps, il PSI: “Rischio per le casse pubbliche”

In riferimento all’articolo TIVOLI – Il Comune vuole acquistare il Palazzo dell’Inps per 3 milioni di euro, dal Partito Socialista Italiano di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:

“Il 18 e il 22 giugno si sono tenute due sedute di Consiglio comunale a Tivoli.

La maggioranza di centro destra ha approvato una vera e propria manovra economico-finanziaria con una variazione di bilancio e due delibere finalizzate alla rottamazione dei ruoli gestiti direttamente dall’Agenzia Entrate-Riscossione e alla agevolazione per la definizione agevolata dei tributi locali.

Nonostante ciò che il centro destra afferma il Bilancio comunale non è in splendida forma e c’è una differenza documentale tra entrate e uscite di circa 2,4 milioni di euro. Tale differenza negativa viene recuperata applicando l’avanzo vincolato alle spese correnti e utilizzando entrate straordinarie come gli utili della società termale. L’equilibrio di parte corrente per il sostegno agli investimenti pluriennali è negativo per 1,4 milioni di euro.

Il 22 giugno l’Amministrazione Innocenzi ha approvato l’acquisizione al Patrimonio comunale dell’ex Palazzo ENEL, di proprietà di una SGR, per una cifra di 3,7 milioni di euro senza un Piano Finanziario complessivo, con forzature sul piano procedurale, con affermazioni in Aula che denotano una palese e ormai conclamata incompetenza esponendo le casse comunali a un rischio finanziario che potrebbe ammontare a una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Tutto questo con un evidente disinteresse nei confronti del ruolo del Consiglio comunale e della Democrazia Istituzionale.

Nel contempo le nostre Mozioni, così come altre presentate dall’Opposizione, giacciono nei cassetti e non vengono discusse, oppure quando vengono inserite all’Ordine del Giorno subiscono continui rinvii.

La maggioranza Innocenzi preferisce baloccarsi con la propria ignavia piuttosto che affrontare i problemi veri della Città.

I Socialisti dicono basta a questo andazzo e si riservano di valutare tutte le strade per evitare che si continui in questo modo”.