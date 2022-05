Ramazze e buona volontà, ecco chi ha ripulito Setteville

Guanti, pinze, sacchi e tanta buona volontà. Ragazzi e adulti di tutte le età, a decine, sabato 30 aprile, sono scesi in strada a Setteville per una giornata ecologica, la prima nel quartiere.

Al lavoro i volontari del Picchio Propositivo, di Plastic free, del Gruppo Scout Agesci Setteville 1 e gli studenti delle classi 1a-1d- 2d-2e e 3a della scuola media Garibaldi, che insieme, da vari “paladini della pulizia”, hanno ripulito marciapiedi, aiuole e giardini raccogliendo quintali di rifiuti. Si sono divisi in gruppi e percorsi diversi per poi ritrovarsi in piazza coi sacchi pieni.

“E’ stata una piacevole sorpresa, in questo primo evento – hanno ringraziato gli organizzatori – la presenza degli studenti della “Garibaldi” accompagnati dagli insegnanti Rosanna Muraca, Marta Vaccarella e Giuseppe Borzì”.

Completata la pulizia straordinaria del quartiere i partecipanti sono stati invitati a scegliere un libro fra quelli donati dal “Picchio Propositivo” e si sono dati appuntamento per la prossima pulizia straordinaria per sabato 14 maggio a Setteville Nord.

Foto da Facebook del Gruppo Scout Agesci Setteville 1