Procede senza sosta il piano del sindaco di Roma Capitale e della Città Metropolitana Roberto Gualtieri per bonificare e asfaltare l’unica strada d’accesso all’impianto di Trattamento meccanico biologico di rifiuti a Guidonia Montecelio, da anni trasformata in una discarica a cielo aperto e chiusa al traffico.

Dopo aver assegnato il 10 agosto l’appalto per i lavori di sistemazione di via dell’Inviolata, strada di proprietà della Città Metropolitana – LEGGI L’ARTICOLO – ora l’ex Provincia di Roma ha autorizzato il subappalto per la bonifica dei rifiuti abbandonati lungo la strada che collega via di Casal Bianco al Tmb della “Ambiente Guidonia Srl” del Gruppo di Manlio Cerroni.

Così la “Costruzioni Conglomerati ed Affini Srl” di Roma, l’impresa di Marina D’Alessio incaricata di asfaltarla per un importo complessivo di 178 mila 99 euro e 28 centesimi – per la cernita, il carico e il trasporto dei rifiuti sparsi in strada – potrà avvalersi della “Logistica Ambientale srl”, azienda amministrata da Luciano Porcarelli, gestore del tritovagliatore di via Rocca Cencia di proprietà dello stesso Manlio Cerroni.

Lo stabilisce la determina numero 99902495 – CLICCA E LEGGI L’ATTO ORIGINALE - firmata lunedì 29 agosto dal dirigente alla Mobilità di Città Metropolitana Stefano Orlandi che per la sola bonifica di via dell’Inviolata ha previsto una spesa pari a 32 mila 940 euro.

Nel provvedimento il dirigente Orlandi richiama espressamente l’ordinanza contingibile ed urgente per risolvere l’emergenza rifiuti della Capitale firmata lo scorso 20 luglio dal sindaco di Roma Capitale e della Città Metropolitana Roberto Gualtieri (LEGGI L’ARTICOLO).

Con la stessa ordinanza Gualtieri aveva dato mandato agli uffici della Città Metropolitana di verificare le condizioni di manutenzione, nonché di sicurezza e fluidità della circolazione, nel tratto percorso dai mezzi Ama, in particolare dall’incrocio con via Casal Bianco fino all’accesso all’impianto. Dalla lettura degli atti emerge che impiegati e funzionari della ex Provincia di Roma hanno lavorato a tempo di record.

E i politici di Guidonia Montecelio? Proprio oggi – giovedì primo settembre – rientrano dalle ferie per la convocazione del Consiglio comunale. Ricomincia il teatrino della politica.