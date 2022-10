Rubano di tutto, anche i citofoni

A ruba anche i citofoni. Non solo auto lasciate senza le ruote (rubate tutte e quattro), le scuole saccheggiate, i negozi visitati a più riprese in centro dal ladro zoppo (leggi qui). A Guidonia ora i ladri rubano anche i citofoni. La segnalazione al quotidiano online Tiburno.tv arriva da un abitante di Marco Simone. Nel suo complesso è stato sradicato l’impianto del video citofono.

“Vi potrebbe interessare sapere che, come da qualche anno succede in varie parti d’Italia anche a Guidonia è iniziato un nuovo trend di furti – premette chi segnala -. Come si vede chiaramente dalla foto che allego è stata asportata la pulsantiera dei videocitofoni in un condominio di villette a schiera in via Irlanda zona Laghetto, a Marco Simone”.

“Il furto è avvenuto in pieno giorno (tra le 15 e le 15.30) ed è stato eseguito da mani esperte che hanno fatto un lavoro molto pulito. Da una ricerca fatta su internet sembra che a Roma e d’intorni non sia mai successo o almeno non è stato segnalato, oggi sarà fatta denuncia ai carabinieri”, conclude la segnalazione.