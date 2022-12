GUIDONIA – Il Comune chiude due palestre, impianti antincendio non a norma

Chiuse a Guidonia due palestre comunali. La comunicazione arriva dagli stessi uffici comunali. Nell’ambito di un programma di controlli sugli impianti sportivi comunali sono emerse problematiche attinenti alla normativa antincendio che impongono la temporanea sospensione delle attività nelle palestre comunali di via Manzoni, a Setteville, e di via Mazzini, a Villanova, al fine di garantire la pratica sportiva nella massima sicurezza. Proseguiranno, di conseguenza, le opportune verifiche anche sulle altre strutture comunali.

Per la riapertura delle palestre di via Manzoni e via Mazzini sono necessari lavori di adeguamento strutturale, per i quali è già avviato l’iter amministrativo. È, pertanto, prevedibile una sospensione delle attività sportive per alcuni mesi. Gli Uffici sono al lavoro per individuare soluzioni idonee, e quanto più immediate, per ricollocare le Associazioni che svolgevano attività in quelle strutture presso altri impianti.

“È un vero peccato – aggiunge il sindaco Mauro Lombardo – che nelle stesse ore in cui apriamo la nuova piscina del Palasport la Città perda, anche se solo temporaneamente, due strutture sportive a causa di adeguamenti strutturali che dovevano essere eseguiti da tempo. Ci siamo già attivati, comunque, per ridurre, per quanto possibile, gli inevitabili disagi che questa situazione determinerà. La sicurezza, ovviamente, ha la priorità su tutto il resto”.