CANTERANO – Riqualificazione da 850 mila euro del campo sportivo abbandonato

Un nuovo capitolo si apre per la comunità di Canterano e dei comuni limitrofi, con l’avvio ufficiale dei lavori di riqualificazione del campo sportivo locale.

La cerimonia di apertura del cantiere per la riqualificazione del campo sportivo di Canterano

Alla cerimonia di apertura, che si è svolta in un clima di grande partecipazione, erano presenti il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, il Sindaco di Rocca Canterano, Giorgio Catarinozzi, insieme ad altri amministratori locali e numerosi cittadini.

Il campo da calcio era impraticabile

L’intervento, dal valore di circa 850 mila euro, si configura come uno dei più significativi tra quelli finanziati dal Piani Urbani Integrati (PUI) Sport gestiti dalla Città metropolitana nella Valle dell’Aniene.

L’area interessata, situata a est del centro storico di Canterano, al confine con Subiaco e i Monti Simbruini, su una suggestiva costa dei Monti Ruffi ricoperta da ulivi e macchia mediterranea, versava in uno stato di degrado avanzato.

Lo spogliatoio ridotto a rudere

Il campo da calcio era impraticabile a causa del terreno sconnesso e l’intera zona era invasa da vegetazione infestante.

Un progetto ambizioso per un impianto all’avanguardia

L’obiettivo del progetto è restituire alla comunità un impianto sportivo a norma e pienamente funzionante.

I lavori prevedono la demolizione e la ricostruzione ex novo degli spogliatoi, con particolare attenzione all’efficientamento energetico e all’accessibilità.

Il nuovo edificio sarà infatti alimentato da un impianto fotovoltaico e da una pompa di calore, e verrà sostituito anche l’impianto di fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue.

Non solo gli spogliatoi: il progetto include anche il rifacimento completo del campo da calcio, con la rigenerazione degli strati di gioco e il livellamento del terreno, il ripristino della recinzione, l’installazione di nuovi corpi illuminanti e di una nuova rete parapalloni.

Nel campetto polifunzionale, si procederà alla pulizia delle tribune dalla vegetazione e al ripristino della rete di recinzione. Infine, verrà realizzato il manto stradale del tracciato di accesso agli impianti, attualmente dissestato e sconnesso.

Sanna: “Un’opera di grande significato per la comunità”

Il Vicesindaco Pierluigi Sanna ha sottolineato l’importanza di questo intervento, ricordando con emozione l’inizio del percorso progettuale con l’ex Sindaco Aldo Todini.

“Un’opera che arrivava dopo anni di mancati investimenti e tagli alle risorse degli enti locali – ha dichiarato Sanna – Questo progetto di grande significato per la comunità di Canterano si integra nell’insieme di interventi che Città metropolitana ha destinato ai Comuni dei vari quadranti del territorio”.

Sanna ha inoltre evidenziato come questo intervento, tra i più rilevanti della Valle dell’Aniene, si legherà ad altri progetti già realizzati o in fase di attuazione, come quello nella vicina Rocca Canterano.

L’obiettivo è creare “una rete di servizi sportivi e centri di aggregazione, accessibili e diffusi per risollevare le sorti del territorio e restituire ai cittadini e alle cittadine che vi abitano, in particolare alle giovani generazioni ma non solo, luoghi pubblici sicuri, dove poter praticare sport ma soprattutto incontrarsi e crescere insieme.”

Questa visione, ha concluso il Vicesindaco, è il motore della complessa progettazione PNRR portata avanti dalla Città metropolitana e dal Sindaco Roberto Gualtieri, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita in ogni area del territorio provinciale, contrastare lo spopolamento e contribuire anche alla lotta al cambiamento climatico, ponendo particolare attenzione all’efficientamento energetico dei nuovi edifici.