Circolavano coi mezzi carichi di rottami senza autorizzazioni e senza un’attestazione sulla provenienza dei rifiuti.

Per questo lunedì 6 febbraio in via della Selciatella, a Guidonia Montecelio, i Carabinieri Forestali con la collaborazione della Polizia Locale e delle guardie ecologiche dell’associazione Fedra hanno fermato, denunciato e multato due svuotacantine abusivi.

Il blitz è scattato nelle vicinanze di un impianto di smaltimento e riciclo rottami regolarmente autorizzato.

Il primo a finire nella rete dei militari è stato un 50enne romeno residente a Fonte Nuova fermato alla guida di un furgone Fiat Fiorino. All’interno del cassone i militari hanno rinvenuto materiale in ferro e alluminio di vario genere, tra cui un forno a gas, una vasca da bagno, uno stendino per panni e sportelli di mobili in truciolato: l’uomo è stato denunciato per gestione e trasporto illecito di rifiuti speciali non pericolosi, la provenienza dei quali è ignota non avendo il 50enne la documentazione prescritta per attestarne l’origine.

Il furgone è finito sotto sequestro per la mancata iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali necessaria per il trattamento dei rifiuti.

Il secondo ad essere intercettato durante i controlli è stato un 35enne anche lui romeno residente a Monterotondo, sorpreso alla guida di un furgone Fiat Talento col cassone carico di rifiuti, tra cui 5 cassette di plastica, oltre a misuratori di contatori idraulici in ottone. Anche per il 35enne è scattata la denuncia per gestione e trasporto illecito di rifiuti speciali non pericolosi e il furgone gli è stato sequestrato per la mancata iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali necessaria per il trattamento dei rifiuti.

Gli agenti della Polizia Locale hanno invece elevato 5 verbali amministrativi per violazioni al Codice della Strada.