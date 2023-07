Feste estive a Nordest, tutti gli appuntamenti del weekend

L’estate, per i piccoli centri abitati e non, è un momento di condivisione per organizzare feste e far conoscere il paese, ma vuole anche essere un modo per proporre delle alternative al fine settimana fuori porta.

Le feste in paese, infatti, permettono di passare una serata di divertimento, spensieratezza e compagnia, con il vantaggio di non doversi allontanare troppo da casa e, anche per questo weekend, c’è l’imbarazzo della scelta.

A Licenza torna l’appuntamento con “Licenza in festa 2023”, questa volta, venerdì 28 luglio alle 21 presso la Villa di Orazio, verrà messo in scena lo spettacolo teatrale “Blu Dipinto”, nell’ambito della rassegna “Portraits on stage 2023” a cura dell’associazione Settimo Cielo.

A Fiano Romano, dal 27 al 30 luglio a partire dalle 19:30, presso il giardino della chiesa di Santa Maria ad pontem, viene proposto il Cinema sotto le stelle: appuntamenti serali con il cinema all’aperto, con teli e cuscini su cui stendersi e anche cibo da consumare durante la visione.

Monterotondo torna con altri tre appuntamenti, da venerdì 28 a domenica 30 luglio. In particolare, il venerdì alle 17, presso Parco Claudio Ippoliti, torna “Racconti a Parco Ippoliti”, a seguire “L’anniversario e altri racconti”.

Il sabato, dalle 10 alle 18 presso la Biblioteca Comunale Paolo Angelani, verrà allestita la mostra “Io e gli altri”, mentre la domenica, presso il Parco Claudio Ippoliti, alle 17 viene proposto “Storie e libri per bambini”, e alle 19:30 “I libri e le storie dello scrittore Flavio Pagano”.

Tivoli, per animare le serate estive, propone stand aperti, così come i negozi, che rimarranno aperti i venerdì sera, con tanto di giochi, ruota panoramica e giostre a piazza Garibaldi, previste dal Summer Fest.

Ma anche Villa D’Este, sempre a Tivoli, rimarrà aperta tutti i sabati sera e, in particolare, ci sono vari appuntamenti previsti dal programma Extravillae 2023: iniziando da giovedì 27 luglio, dopo l’incontro con Pupi Avati, verrà proiettato il suo film “Dante”, alle 20:30 presso il chiostro.

Venerdì 28 ci sarà l’incontro con Michele Placido e Carlo Poggioli e, seguire, si potrà assistere alla proiezione del film “L’ombra di Caravaggio”, mentre sabato 29, a conclusione ci sarà la proiezione speciale del film “Bones at all”, alle 21:30, sempre presso il chiostro.

A Villalba, quartiere del Comune di Guidonia Montecelio, dal 28 al 30 luglio dalle ore 19 alle 24, c’è il Villalba Summer Party, evento organizzato dall’Associazione “Azione Cittadina” e dal Comitato genitori in collaborazione con l’Associazione Avvis e col Gruppo Agesci Villalba 1, col patrocinio dell’amministrazione comunale.

La manifestazione si terrà presso l’area verde di via Palermo gestita dall’Associazione “Azione Cittadina” con mercatino artigianale, area food e area giochi per bambini.

In particolare, il venerdì, a partire dalle 20 ci sarà una live music con Stefano Lochi, mentre a seguire una live dance e balli di gruppo.

Il sabato si inizia alle 19 con un’esibizione di hip hop del gruppo Los Gringos, a seguire la live music della Emmefive Band e, a concludere, un ritorno agli anni ‘90 con le migliori dance hit a cura di Macarena Dj.

La domenica si inizia alle 19 con una cocomerata in compagnia, a seguire una live music con Alberto Mozzetta e, infine, una serata karaoke con Gianni Bastianelli e Paolo Paonesssa.

Sabato 29 e domenica 30 luglio, dopo i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Immacolata, Guidonia Centro si prepara ad accogliere la Cocomerata nel parco presso il Parco San Giovanni Paolo II di via Domiziano: dalle 15 apriranno gli stand artigiani, gastronomici, hobbisti, prodotti bio, ci saranno mini-luna park, pony e giochi per bambini, mentre dalle 19 si avrà anche musica dal vivo da accompagnare.

A Monterotondo Scalo, sabato 29 luglio dalle 19:30 torna la festa popolare Pastasciutta Antifascista, presso il Parco Don Puglisi: sono previste letture e musica con l’opening act de “I Giovedì” e il concerto straordinario dei ZUG (Zona Utopica Garantita).

A Ciciliano torna “Folkways – modi e mondi della musica popolare”, da giovedì 27 a domenica 30 luglio: si inizia il giovedì con l’esibizione del duo Lustrascarpe, venerdì con The Niro e, a conclusione, il sabato con Galoni.

A Ponte Lupo, invece, torna la terza edizione del Festival Ponte Lupo e i giganti dell’acqua, il 28 luglio dalle 18:30 fino al tramonto: sarà possibile partecipare a una visita guidata a cura di Daniela Astro, storica dell’arte con un piccolo contributo di 3€ per l’assicurazione.

A seguire “Sulla Solitudine”, incontro con il vincitore del Premio Strega Edoardo Albinati, a cura di Urbano Barberini.