CALCIO – Mister Lillo non si nasconde: «Giochiamo per vincere il campionato»

di Daniele Di Cerbo

Finalmente si parte. Il Villa Adriana, partecipante al campionato di Promozione laziale, alza il sipario sulla nuova stagione e lo fa senza nascondersi, con ambizioni importanti e la voglia di essere protagonista. A mettere subito le carte in tavola è mister Lillo, che non usa giri di parole per indicare l’obiettivo della squadra: «Giochiamo per vincere il campionato».

Una dichiarazione forte che fotografa perfettamente le intenzioni della società, che durante l’estate ha lavorato per costruire una rosa competitiva e in grado di giocarsi le proprie possibilità ai vertici.

«Abbiamo costruito una squadra importante», ha sottolineato il tecnico, consapevole però che il valore di una rosa dovrà essere confermato dal campo. L’obiettivo è dunque chiaro, così come la consapevolezza che serviranno lavoro, compattezza e continuità durante una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa.

A cambiare sarà anche la casa del Villa Adriana. Le partite interne verranno disputate a Campo Ripoli, un nuovo scenario nel quale la squadra vuole costruire il proprio percorso e nel quale sarà fondamentale il sostegno del pubblico.