ROMA – Anziana smaschera la truffa del finto Carabiniere

dì Francesca Romana Severini

Secondo il comunicato stampa diffuso questa mattina, martedì 11 agosto, dall’Arma dei Carabinieri, una donna di 88 anni è riuscita a sventare una truffa ai suoi danni e a far arrestare la giovane che era arrivata a casa sua per ritirare gioielli e oggetti di valore. È successo ieri pomeriggio, in zona piazza Mazzini. Intorno alle 14, l’anziana ha ricevuto la telefonata di un uomo che si è presentato come un Maggiore dei Carabinieri. La storia raccontata al telefono era quella ormai tristemente nota del “finto Carabiniere”: la figlia, secondo quanto riferito dall’impostore, sarebbe stata coinvolta in un grave reato e per evitare conseguenze la donna avrebbe dovuto consegnare tutti i suoi gioielli.L’88enne, però, più scaltra del truffatore, ha fatto finta di seguire le indicazioni ricevute e, nello stesso tempo, è riuscita a chiamare il 112. I Carabinieri del Nucleo Operativo e della Stazione Roma Trionfale sono arrivati sul posto e hanno organizzato un appostamento.Poco dopo, intorno alle 16, alla porta dell’abitazione si è presentata una 20enne di Napoli, incensurata. La giovane ha ricevuto il sacchetto con i gioielli, ma prima di poter andare via è stata bloccata dai militari sul pianerottolo. La ragazza è stata successivamente accompagnata nelle aule di piazzale Clodio. dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e l’ha condannata a un anno e quattro mesi, con pena sospesa. L’Arma invita la cittadinanza a seguire e a diffondere i consigli per tutelarsi dalle truffe, visitando la loro pagina Web. In caso di telefonate sospette, l’invito è a non assecondare le richieste e a contattare subito il 112.Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. L’indagata deve pertanto considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva