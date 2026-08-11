SAN POLO DEI CAVALIERI – Escursionista ventenne disperso nella notte sul Monte Gennaro

Un giovane escursionista disperso nel Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e ritrovato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio regionale Lazio.

E’ accaduto nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 agosto sui rilievi del Monte Gennaro, dove gli esperti del CNSAS sono intervenuti per soccorrere un escursionista che aveva perso l’orientamento dopo essersi allontanato dal sentiero.

Secondo una nota del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, due giovani escursionisti (classe 2006 e classe 2001) provenienti da Roma erano partiti insieme con destinazione il Pratone di Monte Gennaro.

Giunti nei pressi della chiesetta, si erano separati nel tentativo di trovare copertura telefonica per inviare un messaggio ai familiari.

Uno dei due ha proseguito verso Valle Cavalera alla ricerca della linea, uscendo però dal sentiero e perdendo l’orientamento.

Non riuscendo più a ricongiungersi con il compagno, ha raggiunto la strada e ha allertato i soccorsi.

La Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio ha immediatamente attivato le squadre di terra partite dalla vicina stazione di Vicovaro.

Una prima squadra di tecnici si è diretta verso il Pratone di Monte Gennaro per verificare l’eventuale presenza del secondo escursionista.

Proprio lungo il sentiero i tecnici hanno intercettato l’escursionista mentre stava tentando di rientrare autonomamente al buio.

Accertate le buone condizioni di salute, il giovane è stato accompagnato fino alla strada, dove è stato affidato ai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.