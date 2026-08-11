Monterotondo Scalo continua ad ospitare il Serd, Servizio per le Dipendenze patologiche.

Lo stabilisce la delibera numero 1736 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata il 5 agosto dal Direttore Generale della Asl Silvia Cavalli.

Con l’atto viene disposta la prosecuzione del noleggio di una struttura prefabbricata dalla società “Passari & Cilia Srl” di Roma dal primo luglio 2026 al 31 dicembre 2026 per un importo complessivo di 14.640 euro, ovvero alle stesse condizioni stabilite con la delibera numero 956 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – del 28 aprile scorso.

In quel caso il Direttore Generale della Asl Silvia Cavalli autorizzò la prosecuzione del noleggio del prefabbricato dal primo aprile 2026 al 30 giugno 2026 per un importo di 7.320 euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Vale la pena ricordare che i container sono stati installati ad aprile 2025 nell’area del parcheggio della Torre Civica, lo stabile di via dell’Artigianato in cui ha sede l’ufficio decentrato dell’anagrafe (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

All’epoca con la delibera numero 494 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - del 20 marzo 2025 il Direttore Generale Silvia Cavalli affidò il noleggio sempre alla società “Passari & Cilia Srl” per 8 mesi – dal primo marzo 2025 al 31 ottobre 2025 – per un importo complessivo di 19.520 euro.

Il 10 giugno 2025 con la Deliberazione numero 1021 è stato successivamente approvato e sottoscritto tra il Comune di Monterotondo e la ASL Roma 5 l’Accordo per la localizzazione temporanea del Serd presso il parcheggio di Piazza Renato Borrelli, per la durata di 18 mesi dal 6 giugno 2025 al 6 dicembre 2026.

Fino a marzo del 2025 i servizi del Serd erano svolti in una struttura prefabbricata tra via Burani e Via delle Fornaci collocata su un’area di proprietà comunale sulla quale sono previsti interventi infrastrutturali consistenti nella realizzazione di una piazza e un’autorimessa a servizio del centro storico di Monterotondo.

La Asl Roma 5 sta studiando il trasferimento definitivo del Serd nei pressi dell’Ospedale Santissimo Gonfalone.

Il 9 gennaio 2025 con la delibera numero 14 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Silvia Cavalli ha approvato lo Studio di Fattibilità per la realizzazione del nuovo Serd in una nuova struttura prefabbricata in un’area a circa 250 metri di distanza dall’Ospedale e sullo stesso Viale Bruno Buozzi dove ha sede il nosocomio eretino (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).