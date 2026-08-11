VALMONTONE – Ladro sull’auto rubata catturato dopo l’inseguimento nella notte

La scorsa notte, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e al contrasto dei reati contro il patrimonio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno intercettato in via Ariana, nel comune di Valmontone un’autovettura Lancia, risultata rubata la sera precedente nella città di Latina.

Il conducente del veicolo, alla vista della gazzella dell’Arma, si è dato subito alla fuga ad alta velocità.

Ne è nato un inseguimento che, dopo pochi chilometri si è concluso, poiché i fuggitivi sono stati costretti ad abbandonare l’auto al di fuori della sede stradale, nel bel mezzo di un campo agricolo, dopo aver perso il controllo, per poi proseguire la fuga a piedi insieme a un complice.

I militari hanno proseguito ad inseguire i due a piedi nei campi circostanti, ma sono riusciti a raggiungere e bloccare solo uno dei due uomini.

L’altro occupante dell’auto, sfruttando l’oscurità e la fitta vegetazione della zona, è riuscito momentaneamente a far perdere le proprie tracce.

L’uomo fermato – un cittadino rumeno di 38 anni, residente a Latina e già noto alle forze dell’ordine per diversi reati – è stato trovato vestito completamente di nero, con cappuccio e guanti già calzati.

Nel corso della fuga a piedi, l’uomo aveva cercato di disfarsi di un marsupio, immediatamente recuperato dai Carabinieri, al cui interno sono stati rinvenuti:

Un dispositivo elettronico ad alta tecnologia, solitamente utilizzato per inibire i sistemi di allarme e codifica delle autovetture;

Diversi arnesi atti allo scasso;

Torce portatili.

L’uomo è stato accompagnato in caserma e al termine degli accertamenti di rito e della formalizzazione degli atti, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di ricettazione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Velletri.

Proseguono le indagini da parte dei Carabinieri per identificare il complice riuscito a fuggire.