MARCELLINA – Una sfilata per ricordare Silvia Nobili

dì Francesca Romana Severini

Venerdì 4 settembre, a partire dalle 21.30, Piazza Cesare Battisti ospiterà una sfilata speciale dedicata alla stilista Silvia Nobili, in un evento che vuole rendere omaggio alla sua figura e al suo talento.

La morte della trentatreenne, avvenuta il 29 novembre 2024 a causa di un malore improvviso, ha lasciato nel dolore l’intera comunità. (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO). Originaria di Palombara Sabina, Silvia aveva studiato Scienze della Moda e del Costume alla Sapienza di Roma. Il grande pubblico aveva imparato a conoscerla grazie alla collaborazione, iniziata nel 2016, con il programma di Rai 2 “Detto Fatto”.

La sua esperienza televisiva era cominciata con la partecipazione all’Accademia della Moda all’interno dello stesso programma, dove aveva conquistato progressivamente l’attenzione del pubblico grazie alla sua creatività e alla capacità di trasformare stoffe e materiali in capi originali. Da qui il soprannome di “Regina del Cucito”.Negli ultimi anni aveva scelto di proseguire la propria attività nel mondo della moda, dando vita al progetto Silvia Nobili Couture, attraverso il quale proponeva abiti e accessori. La sua storia, fatta di importanti successi, non rappresentava soltanto una conquista personale, ma incarnava anche il “sogno della ragazza di periferia”: quello di chi parte da zero, affronta le difficoltà, si costruisce il proprio percorso e riesce a raggiungere il traguardo a cui ha sempre aspirato.

La sfilata di venerdì vedrà protagoniste non soltanto modelle professioniste, ma anche alcune delle storiche clienti della stilista, che torneranno a indossare gli abiti realizzati da Silvia per loro. Capi unici, legati a cerimonie, occasioni importanti e ricordi personali, che oggi assumono un significato ancora più profondo.Sarà un modo semplice e autentico per far rivivere Silvia attraverso ciò che più amava: la sartoria, il rapporto umano e il calore delle persone, insieme all’emozione di vedere il pubblico apprezzare le sue creazioni.La serata gode del patrocinio della Pro Loco di Marcellina e l’evento inaugurerà la tradizionale Festa Patronale in onore di Santa Maria delle Grazie, appuntamento che ogni anno coinvolge la comunità con un programma dedicato alla fede, alla cultura e all’intrattenimento.