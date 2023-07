MONTEROTONDO – Compagni di scuola, viaggio a Barcellona a 30 anni dalla Maturità

di Antonio Serrani

Non so ancora se ero stato fortunato, quando il presidente di commissione annunciò che per gli orali era stata sorteggiata la lettera T, avendo decretato che ero l’ultimo della mia classe a sostenere gli esami orali.

I ragazzi della quinta C del Liceo Peano di Monterotondo diplomati nel 1993

Fu una notte insonne trascorsa con ansia e dolori addominali; arrivai davanti al Liceo Scientifico “Giuseppe Peano” di Monterotondo, ricordandomi un’affermazione della nostra Prof di Filosofia: “Sarà uno dei momenti che ricorderete per sempre nella vostra Vita più di tante altre cose!”.

Ora, dico che aveva ragione, ma quando lo disse…ah, quanto fu presa in giro!

Eccoli là, i miei sostenitori…tutti pronti a darmi coraggio, come se fosse la partita decisiva della mia vita!

I 13 ex compagni di classe della quinta C del Peano a Barcellona

E’ fatta! Escono i quadri, tutti felici e tutti in viaggio, il decollo verso l’università; nuovi amici, nuove esperienze, nuove materie, ma sempre con quella voglia di rivedere quei compagni con il quale hai condiviso momenti indimenticabili: da quando avevi deciso di saltare le due ore di matematica ogni lunedì a quando vennero i carabinieri a scuola perché quelli più grandi avevano rubato le merendine al baretto dello stadio di fronte!

Quante avventure e quante risate, ma poi, tornavamo alla nostra università, al nostro percorso.

Obiettivo: guardare avanti verso il proprio futuro.

Ed ecco i primi dottori, i primi matrimoni, i primi figli, tutte novità che la vita ti propone, ma lo sguardo indietro lo buttavamo sempre e quella cena di classe puntualmente avveniva sempre con lo stesso entusiasmo. In quelle occasioni, il tempo tornava indietro, si parlava dei ricordi, degli amori vissuti, delle esperienze della nostra vita da adolescenti e ci confidavamo il presente, le nostre insicurezze, i nostri dubbi e i sentimenti che provavamo, mettendo da parte tutti i taboo.

Ci siamo resi conto di esser diventati amici, quelli veri, quelli che si definiscono con la A maiuscola. Ovviamente, le affinità con alcuni sono predominanti e i sottogruppi rimangono, ma quando si tratta di vederci, ci siamo sempre, compatti e coesi!

Gli ex liceali eretini davanti al Duomo di Barcellona

Ed eccoci, trent’anni dopo. Quando durante l’ennesima cena, Giordano Nisticò, assistente sociale presso la cooperativa sociale “il Pungiglione” di Monterotondo, si congratula per esser stati uniti, Anna Maria Luppi, responsabile HR presso una famosa azienda operante nel campo edile e madre di due ragazzi, propone di festeggiare con un bel weekend e lì Giorgio Alessandri, titolare di un’azienda locale che fa restauri, propone di andare a Barcellona, così facciamo una sorpresa a Graziano Cicoria, che dopo una laurea in Management e Business presso la LUISS ha sposato una catalana, diventando padre di tre bellissime bimbe e diventando direttore commerciale di una grossa azienda multinazionale.

Anche questa volta, l’entusiasmo sale alle stelle, ma dobbiamo chiamare Lavinia Meli, il nostro medico che con i suoi interventi chirurgici in ospedale e le sue mille passioni e interessi deve sempre essere avvisata per tempo.

E Alessandro Pasetto? Chi lo avvisa visto che si è trasferito a Borgomanero per amore e lavoro?

E parte così, il tamtam del viaggio…

Il venerdì abbiamo deciso e la domenica già 13 hanno comprato il biglietto, compresa Gaia Eliati che nonostante ha cambiato lavoro da poco, non ha ferie e ora, si pone il problema se i suoi progetti da architetto possano essere seguiti dai suoi nuovi colleghi.

Il 20 luglio 2023 si parte verso Barcellona.

E come agganciamo Graziano? Inventiamoci che uno di noi si trova li per lavoro e lui ci raggiunge di sicuro.

E così è stato fatto!

Ed eccolo all’appuntamento tutto felice convinto di incontrare un suo vecchio compagno che lo invita per l’aperitivo, ma entrando nel bar, trova con molta sorpresa, una vecchia “coppia” del Liceo, Alessandro e Daniele Bianconi!

E che ci fanno li, dentro quel bar sulla Rambla? Semplice, festeggiamo l’addio al celibato di Alessandro e Daniele il ricercatore, ha abbandonato famiglia e lavoro per esserci!

Il povero Graziano ci rimane male per non essere stato avvisato e lo manifesta apertamente. Si sarebbe unito volentieri a queste occasioni, ma ecco che arrivano gli Amici di Alessandro venuti a festeggiarlo…e chi sono? Antonio Serrani, dipendente in una multinazionale tedesca operante nel settore automotive, Giorgio e Lavinia!

Il quadro comincia a delinearsi e viene svelato l’arcano: 30 anni dalla maturità e 35 di amicizia consolidata, vuoi che non vengano festeggiati?

Champagne per tutti.

Ma le sorprese non finiscono…dopo la terza bottiglia di vino, viene dato l’annuncio: Graziano, per te, direttamente da Roma, è arrivata anche Andreina Nonni, che ha abbandonato i bambini (oltre ai figli) del nido per noi affidandoli alle altre maestre e colleghe, Anna Maria, Giusy Alivernini che per questo week end la sua blasonata azienda che opera nel fashion non avrà i suoi dati statistici e Maria Grazia Lacroce che per questa volta, avrà come clienti, la sua vecchia classe del V C 1993 da portare in giro a gratis per Barcellona, visto che è una delle guide turistiche romane più quotate su Roma.

Per oggi, siamo tutti…ultima ad arrivare Aisling Pallotta, la nostra compagna italo-irlandese che ha messo da parte la sua laurea in agraria, si è reinventata lasciando emergere la sua indole nel sociale, oltre che essere una mamma felicemente sposata.

Siamo tutti, la festa comincia per ben 5 giorni e tutto va alla grande: e proprio mentre eravamo lì, tra i mille racconti e le mille visite e attività, Maria Grazia ci da un annuncio: ho ricevuto proprio ora, una e-mail dal Ministero che ho vinto la cattedra per l’insegnamento, l’ho detto prima a Voi che alla mia famiglia!

Siamo pronti già per il prossimo anno. Festeggeremo tutti i nostri primi 50 anni.

La storia continua…magari aggiungendo qualche altro compagne che era assente giustificato!