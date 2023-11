GUIDONIA – Il “Parco dei Frutti” torna a vivere, arriva il nuovo gestore

Torna a nuova vita il Parco dei Frutti, l’area verde attrezzata ludico-ricreativa di oltre 6 mila metri quadrati di via degli Spagnoli, in località Finestroni, a Guidonia Centro. All’esito di una procedura negoziata, il Comune di Guidonia Montecelio ha aggiudicato la gestione per sei anni alla “Munchies Bluues Srl”.

E’ quanto emerge dalla determina numero 43 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata venerdì 27 ottobre dalla dirigente all’Ambiente Annalisa Tassone.

La società con sede in via Numa Pompilio 1, a Guidonia Centro, ha offerto un canone mensile di 3.800 euro, considerato congruo rispetto ai 1508,35 a base di gara stabiliti dall’amministrazione comunale nella procedura negoziata. La concessione ha una durata di sei anni rinnovabile per altri cinque ed ha un importo complessivo stimato pari a 465.740 euro esclusa Iva.

Il “Parco dei Frutti” è un’area verde attrezzata ludico-ricreativa di oltre 6 mila metri quadrati con Pista ciclopedonale, Area giochi, Area teatro, Area cani, oltre ad un campo Polisportivo ed un chiosco bar caffetteria di 100 metri quadrati.

Oltre a farsi carico dell’ordinaria manutenzione per garantire l’efficienza, il buono stato di conservazione, il decoro e la pulizia del parco, il concessionario dovrà eseguire a proprie spese interventi di messa in sicurezza entro 60 giorni dal verbale di consegna dell’Area:

– ripristino di tutti i coperchi dei chiusini per impianti sparsi per l’Area verde; dovranno essere manutenuti integri per l’intera durata della Concessione.

– ripristino degli avvallamenti presenti nella pavimentazione del campo polisportivo, riportando il campo allo stato pianeggiante.

– ripristino del piano della pista ciclopedonale a livello in continuità con l’esistente, in quanto è avvallata per un breve tratto in corrispondenza dell’area cani.

Il concessionario dovrà inoltre prevedere che entro 2 anni siano realizzati:

1) rete di videosorveglianza con accesso, visualizzazione e salvataggio dei dati in remoto;

2) installazione di 1 unità di defibrillatore pubblico;

3) implementazione illuminazione delle aree nel campo polisportivo;

4) rafforzamento dei varchi di accesso e della recinzione perimetrale;

È altresì obbligo del Concessionario prevedere che entro 2 anni siano realizzati, ai fini del miglioramento della salvaguardia del verde, concordando le modalità con il Concedente:

1) Progettazione e installazione di reti di irrigazione sulla totalità delle aree;

2) Installazione di una casa per uccelli e pipistrelli per la lotta integrata agli insetti molesti;

3) Ubicazione di almeno 2 trappole permanenti contro gli insetti molesti.