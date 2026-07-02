GUIDONIA – Inaugurati lo Skate Park e il Playground

Sono stati inaugurati ieri pomeriggio, mercoledì primo luglio, lo Skate Park di via delle Ginestre a Colle Fiorito e il Playground di via Trento a Villalba di Guidonia.

Un momento delle inaugurazioni di ieri pomeriggio alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi

Al taglio del nastro erano presenti il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, l’assessora allo Sport, Cristina Rossi, oltre ad autorità civili e militari.

Lo Skate Park di via delle Ginestre a Colle Fiorito di Guidonia

Dopo anni di totale abbandono, per la riqualificazione dell’impianto sportivo polivalente denominato Skate Park il Comune di Guidonia Montecelio ha ottenuto un finanziamento di 900 mila euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Progettata dall’ingegner Livio Paris, la riqualificazione è stata eseguita dalla “Imprese Ceccarelli Srl” insieme alla “Luzzi Costruzioni Srl” per un importo complessivo pari a 350 mila euro.

Il Playground polisportivo outdoor di via Trento a Villalba

Il Playground polisportivo outdoor di via Trento a Villalba è stato invece realizzato su proposta dell’assessora Cristina Rossi con un finanziamento di 200 mila euro concesso al Comune di Guidonia Montecelio nell’ambito del progetto “Sport Illumina” promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani, tramite il Dipartimento per lo Sport, e attuato da “Sport e Salute”.

Circa 300 metri quadrati interamente dedicati all’aggregazione giovanile, all’inclusione e alla rigenerazione urbana di un’area periferica del territorio comunale, come quella adiacente al complesso di case popolari di Ater Provincia di Roma e a pochi metri dagli istituti scolastici.