Concertone di Capodanno a Roma. Come seguirlo

Blanco, Lazza e Francesca Michielin. Sono le guest star del Concerto di Capodanno in programma al Circo Massimo di Roma. I tre artisti si alterneranno sul palco per accompagnare migliaia di romani al countdown di mezzanotte per festeggiare l’arrivo del 2024 con uno spettacolo gratuito e in uno scenario unico al mondo.

‘Roma 2024. You are here’ è lo slogan del concertone della notte di San Silvestro, organizzato da Roma Capitale con la radio ‘Rds 100% grandi successi’.

Spazio anche a “fatta dalla GenZ per la GenZ”, la social web radio dedicata ai più giovani: saranno invitati, infatti, creator e influencer durante il corso dell’evento.

Dove vedere il concerto

Ingresso gratuito al Circo Massimo, in viale Aventino a Roma. Concerto live, ma non solo. Prevista anche la diretta radiofonicadel concerto in onda dai microfoni di Radio Rds e sulla App. In tvsul canale 50 di Tivùsat, sul canale 265 del DTT, sul canale 724 di Sky.

Gli artisti

Francesca Michielin è una cantautrice e polistrumentista, conosciuta per aver vinto la 5° edizione di X-Factor nel 2011.

Arrivata seconda al Festival di Sanremo nel 2016 con il brano “Nessun Grado di Separazione”, partecipando anche all’Eurovision Song Contest.

Blanco, giovane cantautore che dal 2021 è sotto i riflettori per aver collezionato grandi successi, anche se molti lo ricorderanno per la questione delle rose durante la sua esibizione come ospite durante la 73° edizione del Festival di Sanremo.

Vincitore, insieme a Mahmood, di Sanremo 2022 con la canzone “Brividi”, continua a far parlare di sé con le sue canzoni, tra cui anche un duetto con Mina.

Lazza, rapper, musicista e cantautore, è conosciuto per il suo uso del linguaggio riocontra, con cui inverte le sillabe delle parole per creare rime particolari e caratteristiche.

Anche lui, come gli altri artisti nominati, ha partecipato a Sanremo, arrivando secondo all’edizione del 2023 con il brano “Cenere”.