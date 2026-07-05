GUIDONIA – Città più bella, un euro l’ora per parcheggiare alla nuova stazione

Sopra e sotto, alcune immagini della nuova stazione di Guidonia aperta oggi

TARIFFA ORARIA VALIDA 24 ORE PER OGNI ORA O FRAZIONE: 1 euro l’ora

TARIFFA ORARIA VALIDA TUTTI I GIORNI DALLE 00.00 ALLE 23.59: 6 euro

TARIFFE PER ABBONAMENTO

Ordinario – valido tutti i giorni, 24 ore

Validità Mensile Semestrale Annuale

Importo 70 euro 350 euro 665 euro

Titolari di abbonamento ferroviario – valido dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle ore 6 alle ore 22:

Validità Mensile Semestrale Annuale

Importo 55 euro 275 euro 520 euro

Il grande giorno è arrivato: stamane, domenica 5 luglio, è stata aperta la nuova stazione ferroviaria di Guidonia.

Così i pendolari hanno potuto prendere atto delle tariffe per la sosta nei 496 stalli a pagamento stabilite da FS Park, la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (“Gruppo FS”), interamente partecipata da FS Sistemi Urbani S.p.A. (“FSSU”), statutariamente competente in materia di regolazione, gestione e controllo della sosta e dei parcheggi ed individuata quale gestore unico dei parcheggi per il Gruppo FS.

La tariffa oraria valida 24 ore per ogni ora o frazione è di un euro.

La tariffa giornaliera valida tutti i giorni dalle 00.00 alle 23.59 è pari a 6 euro.

Sarà inoltre possibile sottoscrivere un abbonamento ordinario valido tutti i giorni 24 ore.

In questo caso l’importo varia da un minimo di 70 euro per l’abbonamento mensile ai 350 euro per il semestrale fino ai 665 euro per l’abbonamento annuale.

FS Park ha previsto agevolazioni per i pendolari titolari di abbonamento ferroviario valido dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle ore 6 alle ore 22.

In questo caso l’importo dell’abbonamento mensile sarà di 55 euro, l’importo dell’abbonamento semestrale sarà di 275 euro e per l’annuale la spesa prevista è di 520 euro.

Insieme ad un ampio parcheggio con 496 stalli a pagamento, ci sono 80 stalli gratuiti per la cittadinanza: a occhio e croce, il più vicino dista circa 550 metri dalla stazione, mentre chi trova posto nello stallo più lontano dovrà percorrere almeno 750 metri.

Il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo

Vale la pena evidenziare che il 18 giugno scorso con la Delibera numero 79 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la giunta comunale di Guidonia Montecelio guidata dal sindaco Mauro Lombardo – assente alla seduta – ha approvato lo Schema di convenzione – CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONE – da stipulare tra il Comune e RFI S.p.A. per regolamentare la consegna definitiva ed il trasferimento degli oneri di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria della viabilità a servizio della nuova Stazione e lo Schema di Protocollo d’Intesa – CLICCA E LEGGI IL PROTOCOLLO D’INTESA – da stipulare tra il Comune e FS Park S.p.A. per la gestione di 12 anni dell’area di sosta nell’ambito della nuova Stazione (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Stando al Protocollo d’Intesa, i cittadini potranno beneficiare della funzione di “kiss & ride” presente nelle maggiori stazioni italiane: si tratta di un’area concepita per dare la possibilità alle auto, sia pubbliche (taxi e ncc) che private, di accedere alla Stazione per effettuare soste brevi per le operazioni di carico e scarico dei passeggeri della stazione ferroviaria.

La sosta breve all’interno del piano Kiss & Ride è gratuita, ma è limitata alle sole operazioni di carico e scarico dei passeggeri della stazione, per il tempo strettamente necessario alla discesa o alla salita dall’auto, cioè per massimo 15 minuti.