GUIDONIA – Polpette avvelenate ed esche topicida, caccia al killer dei cani randagi

Bistecche e polpette di carne con veleno. Bustine di esche topicida.

Una polpetta di carne con veleno rinvenuta in via Giuseppe Garibaldi a Villanova di Guidonia

E’ lo scenario che da settimane caratterizza le aiuole della rotatoria all’intersezione tra via Giuseppe Garibaldi e via Tiburtina a Villanova, il quartiere più popoloso del Comune di Guidonia Montecelio.

Altre polpette avvelenate sparse in via Garibaldi per uccidere i cani

A descriverlo in una lettera inviata stamane, martedì 30 gennaio, al quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv è Piera M., una 50enne residente in un condominio poco distante all’entrata del quale i due cani randagi stazionano da circa un anno.

I due cani randagi finiti nel mirino di un maniaco a Villanova di Guidonia

“Due fratelli, molto buoni, in salute, vanno d’accordo con gli altri cani e gatti, in breve non danno fastidio a nessuno, che tutti noi accudiamo con cibo e acqua – scrive Piera M. – Nell’ultima settimana qualche persona sta tentando di avvelenarli in tutti i modi con bustine di veleno per topi, bistecche e polpette di carne con veleno”.

Le esche topicida rinvenute dai residenti sull’asfalto

“Purtroppo la carne con il veleno l’hanno mangiata e hanno iniziato a stare male. Abbiamo contattato diverse volte la Asl, Forze dell’ordine e Associazioni ma nessuno fino ad ora si è preso carico della cosa. Abbiamo raccolto soldi e per il momento gli stiamo somministrando delle compresse per il veleno, ma logicamente questo avviene con molte difficoltà. Durante il giorno andiamo spesso a controllarli e a perlustrare la zona”.

Un’altra esca per ratti abbandonata in strada per avvelenare i cani

“Anche ieri – prosegue Piera M. – abbiamo nuovamente trovato alcune bustine di veleno dove i due cani dormono che abbiamo rimosso con la speranza che i due cani non le abbiano assunte….. Inoltre diversi cani domestici del nostro condominio sono comunque venuti a contatto con questo veleno e purtroppo sono dovuti ricorrere alle cure dei veterinari.

Questo veleno, che uccide in 2/3 ore se ingerito, è pericoloso sia per i cani ma anche per i bambini e gli adulti.

Ci può aiutare in qualche modo a diffondere questa cosa?

Magari con il vostro aiuto si riuscirà a trovare una casa a questi due poveri cani che non hanno mai fatto del male a nessuno?”.