TIVOLI – “Una città da riscoprire”, viaggio nella Superba medievale fino a Quintiliolo

Sabato 2 marzo, alle ore 16.30, presso il Museo della Città di Tivoli sarà inaugurata la mostra dal titolo “Tivoli Medievale. Una città da riscoprire”, a cura della consigliera del Sindaco per i Musei Civici Maria Antonietta Tomei.

L’esposizione illustra, all’interno di un inquadramento storico sulle vicende che visse Tivoli in età medievale, le chiese più importanti: San Silvestro, il Duomo, Santo Stefano ai Ferri, San Pietro alla Carità, Santa Maria Maggiore, che nei secoli XI e XII furono ristrutturate e arricchite di dipinti, pavimenti musivi, importanti opere scultoree.

Non vengono trascurati i testi e le pergamene, gli aspetti urbanistici e architettonici di Tivoli, come l’ampliamento della cinta muraria sotto Federico Barbarossa, la presenza delle numerose case-torri costruite a scopo difensivo e così via.

La mostra “prosegue” anche all’esterno con il percorso Tivoli Medievale, che va ad aggiungersi agli altri già realizzati dal Comune di Tivoli, ovvero il percorso nel Centro Storico, il percorso Piranesiano e il percorso naturalistico della via di Pomata.

Il percorso, segnalato da appositi pannelli didattici, e per il quale il Comune ha preparato dei depliant illustrativi, tocca 29 punti: si parte dalla Chiesa di San Pietro alla Carità, in piazza Campitelli, per finire al Santuario della Madonna di Quintiliolo.

Il visitatore potrà immergersi nella storia della città medievale, ammirando non soltanto le chiese, ma anche i fregi gotici di via Postera, i dipinti in piazza Domenico Tani, le diverse Case Torri sparse nel centro storico, l’Arengario di piazza Palatina, le Mura Medievali di piazza del Comune e tante altre perle, più o meno conosciute, della città.

Maria Antonietta Tomei, curatrice della mostra, afferma: “La mostra offre una straordinaria occasione di immersione in un periodo storico così prolifico per Tivoli ed è progettata per costituire un ‘continuum’ con l’esterno. Dopo l’itinerario inaugurato nel centro storico di Tivoli a settembre, e quelli realizzati precedentemente, uno dedicato a Piranesi e uno lungo la via di Pomata, diamo la possibilità ai cittadini e ai visitatori di immergersi nelle ricchezze culturali della Tivoli Medievale, in luoghi familiari per alcuni, ma custodi di una storia antica”.

APERTURA MUSEO DELLA CITTA’

Venerdì – Sabato – Domenica – Festivi

Orario estivo: 9-19

Orario invernale: 10-16