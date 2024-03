Lunedì 25 marzo entrerà in funzione l’isola informatizzata per la raccolta dei rifiuti destinata ai residenti di largo Cornelia, a Guidonia Centro.

Le postazioni intelligenti installate al posto dei cassonetti in piazza Traiano, a Guidonia Centro

I tradizionali contenitori verranno sostituiti dalle cosiddette postazioni intelligenti già installati dalla Tekneko, la società che gestisce il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a Guidonia Montecelio.

La nuova area di raccolta sarà operativa per il condominio di Piazza Traiano lotto 36 in largo Cornelia 6, 16, 28, 38 e in via Ottaviano 3.

Per effettuare la raccolta dei rifiuti delle utenze domestiche e non è obbligatoria l’utilizzazione della Green-card. I residenti che non ne fossero ancora in possesso possono ritirarla presso il Centro Servizi situato in via Lago dei Tartari 24.

Per ulteriori informazioni:

800.916.139

www.tekneko.it