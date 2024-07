GUIDONIA – Far West in via Tiburtina, il sindaco schiera i vigili urbani fino a mezzanotte

L’Amministrazione comunale annuncia di aver programmato un incontro pubblico con i residenti nella circoscrizione di Villalba che si terrà il 2 agosto, alle ore 21, proprio in piazza della Repubblica, luogo simbolo del degrado degli ultimi anni.

Parteciperanno: il Sindaco Mauro Lombardo, gli assessori, i consiglieri comunali, il Dirigente Comandante la Polizia Locale, il Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Guidonia.

Secondo un comunicato stampa di Palazzo Matteotti, l’incontro risponde, in tempi brevi, alle richieste pervenute dai cittadini, soprattutto attraverso i canali social, dopo il verificarsi della rissa che ha visto, sabato scorso, in piazza della Repubblica e via Tiburtina, protagonisti degli stranieri, almeno uno dei quali già colpito da provvedimento di espulsione non eseguito.

Un episodio, l’ultimo di una serie, che ha determinato un perdurante clima di allarme sociale.

È urgente, pertanto – si legge sempre nel comunicato stampa – assicurare una più generale condizione di sicurezza della Città e porre in essere una continua e mirata attività di prevenzione e repressione di fenomeni connessi all’illegalità e alla criminalità.

A questo primo appuntamento ne seguiranno altri, calendarizzati a partire dal prossimo mese di settembre.

“La riunione che avremo con i cittadini è una prima risposta alla richiesta di assicurare una maggiore sicurezza, reale e percepita, alla nostra Città – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo -. Un’attività che andremo a svolgere in sinergia con le Forze dell’Ordine.

Le iniziative da assumere sono molte, ma ne abbiamo già individuate alcune che attiveremo immediatamente per dare una risposta concreta alla nostra comunità.

Si potenzierà l’utilizzo della videosorveglianza delle aree e degli spazi pubblici più a rischio attraverso l’installazione di un numero importante di telecamere.

Il Comune, infatti, è risultato assegnatario di un finanziamento di 76.000,00 euro, da parte del Ministero dell’Interno, volto a potenziare il controllo del territorio attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie che porti, in prospettiva, a un sistema integrato di prevenzione dei fenomeni delinquenziali.

Si attiverà, nei mesi di agosto e settembre, fino alle ore 24:00, in piazza della Repubblica, un presidio fisso della Polizia Locale.

Saranno potenziati, da parte della Polizia Locale, i controlli sulla regolarità delle residenze per individuare le cosiddette “utenze fantasma”.

Maggiore attenzione sarà rivolta al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. I controlli sono già in corso, grazie pure alla collaborazione con l’associazione Fedra, alla quale di recente si è rinnovata la convenzione, e porteranno, confidiamo, all’individuazione di un numero maggiore di responsabili.

Saranno intensificati i controlli di polizia amministrativa, che interesseranno le attività commerciali.

Predisporremo, in tempi ristrettissimi, un’Ordinanza sindacale che comporterà il divieto di vendita di bevande alcoliche in determinate fasce orarie.

Saranno, inoltre, aumentati in maniera importante gli importi delle sanzioni relative ai terreni incolti, all’abbandono dei rifiuti e al consumo delle bevande alcoliche negli orari non consentiti.

Si attiverà, prossimamente, un indirizzo email, o un numero telefonico dedicato, per segnalare alla Polizia Locale situazioni che i cittadini ritengono meritino una verifica da parte degli agenti, in particolare il fenomeno degli affitti in nero a persone non in possesso di regolare permesso di soggiorno”.