CAPENA – Servizio Civile Universale, online il nuovo Bando per l’Anno 2024/2025

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale del Comune di Capena ha pubblicato il bando per la selezione di 6.478 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile digitale, di Servizio civile ambientale e di Servizio civile per il Giubileo della Chiesa cattolica.