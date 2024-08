SETTECAMINI – Bruciano i campi coltivati, i volontari salvano 100 pecore

Vasto incendio oggi pomeriggio, giovedì primo agosto, nelle campagne a ridosso di via Marco Simone, nel territorio di Settecamini di Roma.

Il bilancio è di circa 10 ettari distrutti, tra campi coltivati, rovi, canneti e alberi da frutto.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, le fiamme sono divampate verso le 14,30 su terreni coltivati a fieno e si sono estese in un’area compresa tra via Forno Casale e via di Marco Simone.

L’incendio ha lambito le abitazioni di Settecamini e un grande casale abitato nei pressi di via Marco Simone con annessa stalla all’interno della quale erano presenti un centinaio di pecore e i cani da guardia.

A metterli in salvo sono stati i volontari di Protezione civile dell’associazione “Volontari Valle Aniene Associati”, della “NVG-Nucleo Volontari Guidonia”. di Arfi Roma, di “AVRST” di Tivoli, oltre a “I Lupi” di Corcolle, al “VII Gruppo” di Settecamini, “Terra Nuova” di Lunghezza e la Protezione civile San Basilio.

Per consentire lo spegnimento dell’incendio in sicurezza ai vigili del fuoco, la Polizia di Roma Capitale ha chiuso al traffico via di Marco Simone per circa un’ora.

Al momento le fiamme sono state domate, sono in corso le operazioni di bonifica.